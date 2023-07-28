США поставили Украине в пять раз меньше помощи, чем Афганистану

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Объемы помощи Украине со стороны США составили в пять раз меньше, чем Афганистану.

Об этом в интервью журналисту Александру Шелесту заявил беглый экс-советник президента России Андрей Илларионов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Илларионова, это говорит о нежелании администрации США обеспечить Украину всем необходимым.

«В конечном счете, решение о поставках вооружения зависит от одного человека – Президента Соединенных Штатов Америки. То есть он поставляет, и его команда поставляет Украине определенный объем оружия. Мы не должны говорить о том, что эта величина равна нулю. Она не равна нулю, это 17 миллиардов долларов. Это заметная помощь, можно посчитать, в пять раз меньше, чем та помощь, которая была поставлена вооруженным силам Афганистана – 85 миллиардов долларов», – сказал экс-советник Путина.

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«За время тех боевых действий, которые шли в Афганистане, в которых участвовали Соединенные Штаты Америки, только армии Афганистана – это не те средства, которые потрачены на вооруженные силы самих США, которые участвовали в боевых действиях. На них было потрачено два триллиона долларов. Вот только то, что было передано афганской армии, это вооружение составляет 85 миллиардов долларов. То есть той афганской армии, которой противостоял совершенно несопоставимый противник в виде Талибана, который тогда ездил в лучшем случае на Тойотах, владел, в лучшем случае стрелковым оружием, у которых не было никакого тяжелого вооружения, никаких БМП, никаких БТРов, никаких танков, самолетов, вертолетов. И не было даже артиллерии. Такой армии было поставлено 85 миллиардов долларов, а украинским вооруженным силам поставлено только 17 миллиардов долларов», – заявил Илларионов.