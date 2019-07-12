Сивохо еще не стал депутатом, а уже врёт про Донбасс

12.07.2019, Киев, Владимир Гладков



Кандидат в депутаты Верховной Рады от пропрезидентской партии «Слуга народа», юморист Сергей Сивохо заявил, будто бы Владимир Зеленский за время работы на высшем государственном посту уже доказал, что достижение мира на Донбассе является его главной задачей. При этом из ЛДНР, напротив, ежедневно поступают сообщения об обстрелах и пострадавших мирных жителях – ситуация резко ухудшилась как раз при новом украинском президенте.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Мы должны сейчас обращать внимание на поведение президента, потому что он подаёт нам явные знаки как всё будет. Всё началось с его первого заявления ещё на инаугурации о том, что у нас сейчас главная задача – это свести конфликт на нет, то есть прекращение огня.

И всё его дальнейшее поведение в отношении Донбасса подчёркивает линию президента о том, что эта задача продолжает оставаться главной. Это его первые визиты в Луганскую область и Мариуполь. Это его переговоры за рубежом, где он обговаривает специальную программу помощи Донбассу. Это его встреча с бизнесменами Донбасса. И это, разумеется, его прекрасное последнее заявление по Донбассу», – сказал Сивохо.

Как сообщал «ПолитНавигатор», вчера в ДНР от попадания украинской мины погибла мирная жительница Горловки.