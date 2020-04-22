22.04.2020, Киев, Максим Карпенко
 
Донбасс, Россия, Украина
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Сивохо после тумаков от националистов объявил Россию «агрессором»




Россия – это «страна-агрессор», которая инициирует и поддерживает конфликт в Донбассе.

Об этом в эфире телеканала ZIK заявил президентский друг-комик Сергей Сивохо, уволенный с должности советника секретаря Совбеза после нападения националистов, которые обвинили его в попытке уступок перед Москвой по Донбассу.

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По словам Сивохо, конфликт на Донбассе – многослойный, но виновата в нем РФ.

«Я считаю, что это многослойный конфликт. У нас есть противостояние Россия-Украина, у нас есть противостояние Россия-коллективный Запад и есть противостояние на местном уровне. Естественно, это гибридная война, в которой используются процессы, понятно, что страна-агрессор инициирует и поддерживает конфликт», – заявил Сивохо.

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