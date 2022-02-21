Сивохо: Вслед за признанием республик Россия накроет Донбасс колпаком защиты

21.02.2022  17:53 (Мск), Москва
Олег Кравцов.  
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Вооруженные силы, Дзен, Донбасс, Политика, Россия, Украина
Новости Украины

После признания Россией республик Донбасса Москва сможет поставлять ЛДНР новейшие образцы оружия.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью «Коммерсанту» заявил руководитель Нацплатформы примирения и единства экс-советник секретаря возглавляемого президентом Владимиром Зеленским СНБО Украины Сергей Сивохо.

После признания Россией республик Донбасса Москва сможет поставлять ЛДНР новейшие образцы оружия. Об этом,...

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У него поинтересовались, что для Украины будет означать признание Москвой республик.

«Это неудачное решение для Украины. В первую очередь появится субъект, которому Россия условно сможет легально передавать новейшее российское вооружение, субъект, с которым сможет заключать оборонные соглашения. Кроме этого, будет возможность легализовать экономический товарооборот между Россией и Донбассом напрямую и упростить логистические цепи», – сказал Сивохо.

По его словам, признание может быть принято на время до реализации Минских соглашений так же, как признавались документы на неподконтрольных киевскому режиму территориях.

«Поэтому не все так просто и однозначно, хотя, безусловно, Украина будет это трактовать как шаг к эскалации, будет требовать новых санкций. Украина будет считать это решение не имеющим правовой силы. А Россия своими предложениями о признании неподконтрольного Донбасса прежде всего показывает свое отношение к людям, проживающим там», – отметил собеседник издания.

Он считает, что в этом вопросе важна гуманитарная составляющая.

«В России подписан указ об оказании гуманитарной поддержки населению отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, а теперь они готовы покрыть колпаком защиты эти территории. Нам нужно срочно включаться в гуманитарный процесс», – резюмировал Сивохо.

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