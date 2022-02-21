Россия начинает признание республик Донбасса

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Новости Украины

Российское государственное телевидение показало в эфире обращение руководителей ЛДНР к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой признать республики Донбасса и заключить договоры о сотрудничестве.

«От имени народа всей ДНР просим вас признать Донецкую Народную Республику как независимое демократическое правовое социальное государство. Также просим возможность рассмотреть заключение договора о дружбе и сотрудничестве между ДНР и РФ, предусмотрев сотрудничество в сфере обороны», – заявил глава республики Денис Пушилин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Аналогичные тезисы озвучил и глава ЛНР Леонид Пасечник.

«В феврале текущего года, депутаты Госдумы РФ, направляли в ваш адрес обращение с просьбой признать независимость республик Донбасса. Уважаемый Владимир Владимирович, с целью недопущения массовой гибели мирного населения республики, 300 тысяч из которых являются гражданами России, прошу вас признать суверенитет и независимость Луганской Народной Республики. Также прошу рассмотреть возможность заключения договора о дружбе и сотрудничестве между ЛНР и РФ, включая взаимодействие в сфере обороны», – обратился к российскому президенту Пасечник.

Напомним, что сегодня президент Владимир Путин должен провести заседание Совбеза РФ, где, очевидно, будут приниматься решения по Украине. На завтра, 22 февраля, назначено заседание Совета Федерации, где, например, может быть одобрен ввод войск для защиты ЛДНР.

Интересно, что накануне в соцсетях стали тиражировать старый ролик с выступлением Владимира Жириновского. В декабре прошлого года он предупредил, что судьбоносные решения будут приняты именно 22 февраля.

«Не нужно бряцать оружием. Нужно просто сказать – выполняйте. А если не будут выполнять, то тогда может быть другая программа. Какая? Вы все это почувствуете 22 февраля в 4 утра», – сказал тогда Жириновский с трибуны Госдумы.

Будто бы в подтверждение этого сменился на цифры «22.02.22» и значок на официальном аккаунте МИД РФ в социальной сети «твиттер».

«Независимость – ОДКБ – Союзное государство», – прогнозирует дальнейшее развитие событий главред RT Маргарита Симоньян.

«Будем признавать ДНР и ЛНР. Но этим дело не кончится. Одесса, Харьков, Запорожье ждут освобождения», – уточнил российский политолог Сергей Марков. Как известно, и ЛНР, и ДНР считают своей территорией все пространство в границах бывших Луганской и Донецкой областей, где в 2014 году проходил референдум о независимости от Киева после государственного переворота на Украине. В настоящий момент большая часть территории занята украинской армией.