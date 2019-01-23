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23.01.2019, Москва, Владимир Гладков
 
Политические репрессии, Преследования журналистов, Россия, Спецслужбы, Украина
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СК РФ открыл дело против сотрудника украинских спецслужб

Следственный комитет Российской Федерации возбудил уголовное дело против следователя СБУ Андрея Просняка, причастного к незаконному уголовному преследованию журналиста Кирилла Вышинского.

Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В ходе продолжающегося расследования СК РФ преступлений украинских правоохранительных органов против журналиста Кирилла Вышинского, установлено, что помимо сотрудников Генпрокуратуры Украины к данным правонарушениям также причастен начальник следственного отдела Главного управления СБУ Андрей Просняк. От него Вышинский получил уведомление о подозрении в противоправных действиях, предусматривающих уголовную ответственность за государственную измену.

В отношении данного лица СК РФ возбуждено уголовное дело по статье УК РФ по факту воспрепятствования законной профессиональной деятельности журналиста и незаконного привлечения к уголовной ответственности», – заявила Захарова.

Как сообщал “ПолитНавигатор”, 17 мая 2018 года 17 мая Херсонский городской суд арестовал гражданина РФ, редактора “РИА Новости Украина” Кирилла Вышинского. Мера пресечения неоднократно продлялась.

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