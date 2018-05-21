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21.05.2018, Киев, Семен Дорошенко
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Киев, Общество, Политика, Политические репрессии, Права человека, Преследования журналистов, Скандал, СМИ, Спецслужбы, Украина

Адвокат журналиста Вышинского обжаловал его арест


Сторона защиты направила апелляционную жалобу на арест главного редактора “РИА Новости-Украина” Кирилла Вышинского, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом сообщил адвокат Вышинского Андрей Доманский.

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“Сейчас направил письмо по почте, а завтра апелляция будет подана непосредственно в канцелярию суда”, – сказал адвокат.

15 мая Служба безопасности Украины провела обыски в офисе “РИА Новости-Украина”.

Позже стало известно, что руководителю “РИА Новости-Украина” было объявлено о подозрении в совершении преступления.
Он был задержан в соответствии со ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Уголовное производство открыто по ч. 1 ст. 111 (Государственная измена) Уголовного кодекса Украины.

17 мая Херсонский городской суд избрал для Вышинского меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца.

Арест Вышинского вызвал волну протестов журналистов в РФ.

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