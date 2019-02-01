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01.02.2019, Москва, Владимир Гладков
 
Политика, Россия
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Скабеева объяснила, почему мнение Навального не интересует ТВ

Российский оппозиционер Алексей Навальный в своих выступлениях и деятельности призывает к ненависти и жестокости, поэтому допустить его к выступлению на государственном канале просто невозможно.

Об этом в интервью YouTube-каналу «Россия-Украина» заявила ведущая телеканала «Россия 1» Ольга Скабеева, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Почему не пригласим Алексея Навального на «60 минут»? Есть ощущения, что мы как люди, которые работают на государственном телеканале, не должны приглашать в свой эфир и предоставлять площадку для высказываний людям, которые призывают к проведению революции или свержению власти насильственным путем. Я считаю это правильным.

Человек, который практически каждое свое расследование начинает с фразы «я вам покажу что-то и вы начнете это ненавидеть», не должен иметь возможности высказывать на государственном телеканале, потому что исповедовать ненависть и призывать к ней гражданам собственной страны –недопустимо и неприемлемо. Я не хотела бы, чтобы эти люди пришли к власти, и такие едва ли должны быть к ней допущены.

В этом контексте, его мнение мне не интересно, мы же нацелены на конструктивный разговор и то, чтобы решить некоторые вопросы», – пояснила Скабеева.

Напомним, ранее «ПолитНавигатор» сообщал, что российский внесистемный оппозиционер Алексей Навальный и либеральный блогер Илья Варламов попались на размещении «заказухи», опубликовав от своего лица в твиттере в субботу одинаковое сообщение с критикой «путинистов».

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