Скачко рассказал, как СБУшники нажились на его тарелках с Путиным

07.03.2019, Киев, Владимир Гладков

В ходе обыска в квартире киевского оппозиционного журналиста Владимира Скачко, некоторые члены следственной группы СБУ незаконно фотографировали на личную аппаратуру принадлежащие ему вещи, после чего слили снимки одному из украинских изданий.

Об этом в интервью YouTube-каналу «Klymenko Time» рассказал сам Владимир Скачко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Несмотря на то, что в комнате по процедуре, по закону проводилась оперативная съемка обозначенной камерой, огромное количество этих с**ных патриотов ходили и фотографировали некоторые нравящиеся им вещи, которые, по их мнению, говорили о том, что я пропутинский не знаю кто. Они фотографировали и сдали за малую плату по патриотизму, по скотству врожденному в «Украинскую правду», и она это опубликовала.

У меня довольно большая библиотека, три тысячи чашек, двести тарелок с обозначением разных политических лидеров, от Гитлера, извините меня, до Путина, от Сталина до Кравчука, Порошенко и прочей шелупони, которая руководила нашими странами. Они выбрали только Путина и сказали: «На, «Украинская правда», помести, докажи, что Скачко является гадом, который отрывал Крым и Донецк». Это не просто нарушение, это элементарная человеческая подлость, гнидность этих людей. Теперь я их в гробу видал», – заявил журналист.

Также он продемонстрировал одну из опубликованных «Украинской правдой» фотографий с корешками книг про Путина в его личной библиотеке.

«Это библиотека, библиотека стоит обычно тематически – Россия к России, Путин к Путину, Сталин к Сталину, Порошенко к Порошенко. Они сняли материалы за 20 лет, посвященные так или иначе идеологии России. Они сняли, что, мол, я за Путина. Они на это не имели никакого процессуального права, и об этом сказал мой адвокат. Они сделали это незаконно и незаконно передали «Украинской правде» для того, чтобы создать общественное мнение, что я пропутинский патриот, оторвавший Крым», – пояснил Скачко.

При этом он отметил, что сделано это было сотрудниками следственной группы вопреки приказу своего начальника, сказавшего ничего не снимать.

«Тем не менее, это вся шелупонь, их было человек десять, бегали и снимали эти штуки», – добавил журналист.