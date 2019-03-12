Скачущего Порошенко по ошибке приняли за бегущего

12.03.2019, Киев, Михаил Рябов

Администрация Петра Порошенко была вынуждена выступить с разъяснениями по поводу разразившегося скандала вокруг фотографии с предвыборного митинга в Житомире, где запечатлен момент, как после появления в толпе боевиков «Нацкорпуса» украинский президент спешно покидает пространство возле сцены, опережая свою охрану.

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Пресс-секретарь украинского президента Святослав Цеголко опубликовал несколько других снимков, из которых следует, что Порошенко не бежал, а перепрыгивал через лужу на своем пути.

Затем Порошенко перешел на спокойный шаг и, протянув руку, подошел, чтобы под контролем охраны поприветствовать свезённую массовку, ожидавшую его за специально установленным заборчиком.

Цеголко потребовал от украинских СМИ опубликовать опровержение, пригрозив, что в противном случае отказники будут считаться пособниками российских пропагандистов.