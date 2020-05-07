Скандал: Курти назначил советником серба, выступавшего против независимости Косово

07.05.2020, Белград, Алексей Топоров

Взамен серба-коллаборациониста Ненада Рашича, вынужденного уйти в отставку из-за всплывшего коррупционного дела, и.о. «премьера» Косово Альбин Курти назначил директором канцелярии по вопросам диаспоры соратника коррупционера – Цветко Вельковича, но тот, как выяснилось, почитает осужденного Гаагой сербского героя Ратко Младича.

Об этом сообщили балканские СМИ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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После того, как едва назначенный и.о. директора канцелярии по вопросам диаспоры при «премьер-министре» Косово, сербский коллаборационист Ненад Рашич был вынужден подать в отставку из-за коррупционного скандала, Альбин Курти назначил на ту же должность его соратника по коалиции «Свобода» Цветко Вельковича.

Напомним, что эта партийная сила была создана в противовес поддерживаемой Белградом партией косовских сербов «Сербский список», под лозунгом «Остаемся здесь» выступала за признание независимости Косово и сотрудничество с сепаратистским режимом Приштины, и даже записывала предвыборные ролики на албанском языке.

При этом на состоявших прошлой осенью выборах в Ассамблею Косово коалиция «Свобода» набрала всего 0,08% голосов соплеменников и, естественно, в краевой парламент не вошла (за партию тогда проголосовали 672 человека, лично за Ращича – 441, за Цветковича – 128).

Сам экономист Велькович – родом из самого южного сербского анклава Косово – Штрпце, 70% населения которого составляют сербы.

Казалось бы, Курти нашел себе надежного сербского помощника, которого в отличие от Рашича – экс-министра труда и социальной защиты в кабинете тогда еще «премьер-министра», а ныне «президента» Хашима Тачи (эксперты предполагают, что и коррупционное дело всплыло сейчас по той причине, что Рашич, называвший себя другом Тачи, перебежал в команду к его злейшему врагу – Курти), и зацепить не за что.

Но оказалось, что при желании можно найти «компромат» и на Вельковича: оппоненты и.о. «премьера» проштудировали фейсбук прирученного серба и выяснили, что тот в свое время высказывался против независимости Косово и прославлял оболганного защитника сербского народа, героического генерала, приговоренного Гаагским «кривосудием» к пожизненному заключению за мифических «геноцид» в Сребренице, – Ратко Младича.

Как все это сочетается с работой на албанских сепаратистов – остается догадываться, но и удивляться этому не стоит, потому как такова балканская политика.

Вполне возможно Велькович, таким образом, пытался набрать себе бонусы у соплеменников, а, возможно, умудрялся сочетать в себе далекий от него географически сербский декларационный патриотизм с региональной корыстью, согласно которой выгоднее дружить с Приштиной против Белграда.

Как бы то ни было, подобная двойственность не смогла ускользнуть от заправляющей теперь в Косово албанской элиты.

Блерта Делью-Кодра

«Без малейшего стыда, человек, который симпатизирует военному преступнику Ратко Младичу, был назначен политическим советником премьер-министра, выступая против независимости Косово, – написала у себя одна из лидеров партии Хашима Таачи и боевиков «Армии освобождения Косово» Блерта Делью-Кодра. – Фотография премьер-министра с сербским советником Цветко Вельковичем показывает, что тот удовлетворен назначением, невзирая на прошлое. Такое поведение является продолжением антинационального и просербского характера, который ежедневно наносит ущерб Косово, работая против «Армии освобождения Косово», как клеврет Сербии…Извинений и увольнения советника будет недостаточно, это правительство должно поскорее оставить нас».

Ни сам Курти, после того, как с подачи местной газеты Express был раздут скандал по поводу Вельковича, ни представители его администрации пока никак не прокомментировали сложившуюся ситуацию.