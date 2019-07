Скандал: на украинской банкноте использовали ворованный шрифт

09.07.2019, Киев, Семен Дорошенко

На новой банкноте в 1000 гривен, которая поступит в обращение в октябре, пользователи интернета заметили ворованный шрифт, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом в Facebook сообщил дизайнер Богдан Гдаль.

Дизанейр заметил несоответствие некоторых форм букв шрифта в написании «Одна тысяча гривен» с официальными — Bickham Script Pro 3. Он пояснил, что этот шрифт создал дизайнер Ричард Липтон в 1997 году, позже компания Adobe его лицензировала, а до 2016 года шрифт вообще не имел официальной кириллической версии.

«При визуальном анализе и попытке найти «хвосты» такого несоответствия в сети была найдена серия шрифтов с названием Bickham Script One, Bickham Script Two, Bickham Script Three, подписанные именем некой россиянки Александры Гофман. Как оказалось, в шрифтовых кругах она достаточно известна как автор ворованных версий шрифтов, которые подписывала своим именем и дальше распространяла бесплатно без разрешения авторов. Серию краденого Bickham Script она сделала в 2005 году», — пояснил Гдаль.

Дизайнер связался Липтоном. Тот переадресовал Гдаля на другого шрифтового дизайнера, который работает в компании Adobe — Франко Грисхамера, который ответил: «До выпуску шрифта Bickham Script Pro 3 в 2016 году не было ни одной официальной кириллической версии шрифта. Однако я как-то встретил пиратский образец в 2012 году на упаковке конфет в российском супермаркете в Германии».

На вопрос, будет ли компания Adobe требовать у НБУ купить этот шрифт или возместить убытки, Грисхамер ответил, что для этого должны быть созданы новые печатные банкноты с лицензионной версией шрифта.

«Я не могу это комментировать. Чтобы устранить эту проблему, должны быть созданы абсолютно новые печатные формы банкнот, которые, вероятно, не так просто сделать (я никогда не печатал деньги сам, но могу себе представить, что это не простой процесс). Ущерб нанесен — если у вас есть контакты в Национальном банке Украины, возможно, было бы хорошо, чтобы они знали о проблеме. Спасибо», — написал представитель Adobe.

Гдаль отметил, что украденная версия шрифта использовалась и в новой купюре номиналом 20 гривен, которую презентовали в прошлом году. «И, похоже, он должен быть использован на обновлениях всего модельного ряда гривны в номиналах 20, 100, 500 и 1000 гривен», — добавил дизайнер.

Национальный банк от 25 октября 2019 года вводит в обращение банкноту нового наивысшего номинала — 1 000 гривен. До 1 октября монеты номиналом 1, 2 и 5 копеек будут выведены из обращения. Также из обращения постепенно выводиться монета номиналом 25 копеек