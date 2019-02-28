Скандал с крымским министром обрастает новым подробностями

28.02.2019, Москва, Максим Карпенко

Следственный комитет России по Ростовской области проверит инцидент с дракой министра министра строительства Крыма Михаила Храмова и ростовских ГИБДДшников.

Об этом сообщили в пресс-службе ведомства, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По информации Следкома, конфликт начался не с просьбы полицейских к Храмову «помочиться в баночку», а из-за тонировки его автомобиля.

«В связи с выявленными нарушениями правил тонировки транспортного средства, сотрудниками ДПС были проведены мероприятия, направленные на сбор в отношении водителя транспортного средства административного материала. По предварительным данным, в ходе сбора административного материала между пассажиром автомашины ВМW Х5 и инспектором ДПС произошел конфликт. В настоящее время следственным отделом по Пролетарскому району г. Ростов-на-Дону проводится доследственная проверка», – говорится в сообщении.

Сам Храмов в комментарии агентству «Крыминформ» рассказал, что находился в автомобиле вместе с начальником Службы капитального строительства Крыма Карленом Петросяном. По его словам, полицейские вступили в конфликт не с ним, а Петросяном.

«Когда мой автомобиль был задержан, и сотрудники ДПС начали агрессивно требовать выполнить их незаконные действия, мы с коллегой не показали наши удостоверения. Когда ситуация достигла критического уровня и пришлось вызывать наряд полиции, мы сообщили, что являемся государственными служащими. Надеюсь, что разбирательство по данному делу будет объективным и вскоре прояснит степень вины и превышение должностных полномочий сотрудников ДПС», – заявил министр.

«ПолитНавигатор» сообщал, что несколько дней назад на «Аксайском мосту» на трассе М4 «Дон» правоохранители остановили автомобиль министра строительства Крыма Михаила Храмова, который считается креатурой заместителя главы республики Евгения Кабанова, бывшего руководителя севастопольского застройщика «Интерстрой».После словесной перепалки развязалась драка, в результате которой, как сообщается, правоохранители избили и раздели министра.