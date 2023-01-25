Скандал: Украинские врачи могут работать в Польше без знания польского языка

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Согласно измененному польскому закону о помощи гражданам Украины, врачи из этой страны для получения разрешения на работу в Польше должны подать только заявление о знании польского языка.

Им не нужно официально подтверждать, что они свободно говорят по-польски, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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При этом председатель Главного врачебного совета Польши Лукаш Янковский заявил, что если врач-иностранец хочет иметь право заниматься врачебной практикой в ​​Польше, он должен знать польский язык. Это означает, среди прочего, безопасность пациента, считает Янковский.

Вопрос о знании польского языка врачами с Украины, работающими в Польше, долгое время является «осью спора между Главным врачебным советом и Минздравом Польши», сказал Лукаш Янковский в комментарии польскому государственному информагентству РАР.

Кроме того, председатель Главного врачебного совета отметил, что в Польшу приезжают врачи не только с Украины, но и из других стран, которые хотят лечить польских пациентов, но совершенно не говорят по-польски.

«В Минздрав они подают заявление о готовности к практике и знании польского языка, и получают документ в виде согласия министра – что позволяет им работать врачами. Их знание языка никак не проверяется», – подчеркивает Янковский.

По его словам, позже такие врачи обращаются в региональные врачебные палаты за правом на практику. Он добавил, что «это спорно», потому что они плохо говорят по-польски.

«Мы боролись с Минздравом, чтобы врачи из-за пределов Польши знали польский язык, чтобы у этих врачей был адаптационный период в несколько месяцев – чтобы они ознакомились с системой здравоохранения и выучили язык», – сказал Янковский.

Он считает, что в Польше должны действовать чёткие требования, – как, например, в Германии, где не может работать польский врач, не говорящий по-немецки.

В свою очередь Министерство здравоохранения Польши сообщило РАР, что в положениях о так называемой упрощенной системе заявление о знании польского языка требуется только в порядке получения права заниматься профессиональной деятельностью для определенного объема деятельности, времени и места практики. Но даже такого требования нет в случае врачей, которые получили квалификацию на Украине или в другой стране, не входящей в ЕС, и хотят работать в Польше.

Кроме того, Минздрав напомнил о решении Верховного суда Польши от декабря 2021 года, согласно которому врач или стоматолог, получившие квалификацию за пределами государств-членов ЕС и получившие разрешение министра здравоохранения на врачебную практику, не обязан представлять документы о владении польским языком в мере, позволяющей заниматься врачебной деятельностью.

Как сообщал «ПолитНавигатор», в польской прессе все чаще можно увидеть новости на тему «украинец украл», «украинцы избили», а украинских беженцев поддерживает гораздо меньшее число граждан Польши, чем год назад.