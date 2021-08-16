Скандал в БиГ: Сараевские спецслужбы незаконно прослушивали деятелей Республики Сербской

16.08.2021, Белград , Алексей Топоров

Министерство внутренних дел Республики Сербской возбудит дело о прослушивании спецслужбой БиГ – OBA телефонных разговоров директора Республиканского центра по расследованию военных преступлений Милорада Койича.

Достоянием общественности стала прослушка разговора Койича с президентом Организации ветеранов Миломиром Савчичем и его адвокатом Миодрагом Стояновичем, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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После публикации записи разговоров Койича, Савчича и Стояновича в МВД Республики Сербской ждут заявления от Койича, после чего сделают запрос в спецслужбы БиГ и начнут расследование.

«Практически вся Республика Сербская подлежит мониторингу, прослушиванию, записям, – прокомментировал ситуацию эксперт по безопасности Джевад Галияшевич. – Чтобы знать, о чем говорят лидеры, каковы актуальные темы, а также для определения иерархии людей в процессе принятия решений. OBA, без сомнения, являются мусульманской спецслужбой, сараевской «Хезболлой».

При этом Прокуратура БиГ уже несколько дней не отвечает – в связи с каким делом была санцкционирована прослушка Койича, Савчича и Стояновича. При этом Суд БиГ отказывается сообщить, имеется ли постановление о тайном наблюдении за этими людьми.

«Объяснение портала Сараево, что отслеживались телефоны организованной преступной группы, и поэтому случайно один из защищенных номеров начал использовать Койич, оскорбляет спецслужбы, потому что идет речь не о номере телефона (с которого велась запись – ред.) самого Койича, а его жены», – комментирует ситуацию портала телеканала РТРС. «Республика Сербская будет вынуждена вернуть свою разведывательную службу, чтобы показать миру, что этот акт прослушивания телефонных разговоров является враждебным», – заключил Галияшевич.