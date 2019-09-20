Скандал в США: адвокат Трампа признался в давлении на Зеленского по делу Байдена

20.09.2019, Киев, Семен Дорошенко

Адвокат президента США Руди Джулиани во время интервью телеканалу CNN случайно признал, что пытался давить на представителей украинской власти, чтобы те начали расследование относительно семьи бывшего вице-президента США Джо Байдена, фигурирующей в ряде коррупционных скандалов на Украине, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Джулиани заявил, что он общался с неназванным украинским чиновником о возможной роли Джо Байдена в увольнении украинским правительством генпрокурора Виктора Шокина, который вел расследование в отношении сына Байдена.

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«Итак, вы попросили Украину рассмотреть дело Джо Байдена?», — спросил ведущий Крис Куомо.

«Конечно, да», — ответил Джулиани.

Куомо также прикрепил видео признания Джулиани.

Как отмечает Media ITE, Куомо просил Джулиани прокомментировать историю с жалобой сотрудника американской разведки в Комитет Конгресса США по вопросам надзора, но Джулиани попытался отвлечь его внимание от этой темы.

«Я рад, что я здесь сегодня вечером, потому что то, что вы сказали, абсолютно ошибочно», — сказал адвокат Трампа, потом быстро вспомнил 2016 год и однозначно заявил, что Джо Байден «подкупил президента Украины, чтобы уволить прокурора, расследовавшего дело в отношении его сына».

После небольшой перепалки Куомо спросил Джулиани, просил ли тот Украину провести расследование в отношении Джо Байдена.

«Нет, на самом деле я этого не делал. Я попросил Украину расследовать обвинения во вмешательстве украинцев в выборы 2016 года в пользу Хиллари Клинтон», — сказал Джулиани.

Куомо снова спросил: «Вы никогда ничего не спрашивали о Хантере Байдене? Вы никогда ничего не просили относительно Джо Байдена у прокурора?».

«Единственное, что я попросил — это понять, как тот, кто был назначен, закрыл дело против Antac», — ответил Джулиани.

«Итак, вы попросили Украину рассмотреть дело Джо Байдена?», — отметил Куомо.

«Конечно, да», — сказал Джулиани.

Джозеф Байден является одним из претендентов на пост президента США от Демократической партии. Он еще в 2015 году утверждал, что его сын Хантер не имеет отношения к коррупционным схемам в Украине в связи с присутствием в совете директоров компании «Burisma Holdings».