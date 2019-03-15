Скандал в телеэфире: кандидаты в президенты не знают слов украинского гимна

15.03.2019, Киев, Владимир Гладков

В эфире меджлисовского канала «ATR» сразу два кандидата в президенты Украины не смогли вспомнить слова украинского гимна, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«С каких слов начинается второй куплет гимна Украины?» – задал вопрос ведущий Роман Скрыпин в ходе дебатов.

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«Второй? Я и первый никогда не пою. Ще не вмерла Украина», – признался кандидат в президенты киевский миллионер и лидер партии «5.10» Геннадий Балашов.

«Дэ Днипро зрадие…Ще… Окей», – попытался вспомнить его соперник, экс-глава майдановской группировки «Спильна справа» Александр Данилюк.

«В действительности в нём один куплет и один припев, в соответствии с законом», – пристыдил кандидатов ведущий.

«А, в официальном гимне один, да», – спохватился Данилюк.

«Гениальный вопрос», – парировал Балашов.