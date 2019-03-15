Скандал в телеэфире: кандидаты в президенты не знают слов украинского гимна
В эфире меджлисовского канала «ATR» сразу два кандидата в президенты Украины не смогли вспомнить слова украинского гимна, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«С каких слов начинается второй куплет гимна Украины?» – задал вопрос ведущий Роман Скрыпин в ходе дебатов.
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«Второй? Я и первый никогда не пою. Ще не вмерла Украина», – признался кандидат в президенты киевский миллионер и лидер партии «5.10» Геннадий Балашов.
«Дэ Днипро зрадие…Ще… Окей», – попытался вспомнить его соперник, экс-глава майдановской группировки «Спильна справа» Александр Данилюк.
«В действительности в нём один куплет и один припев, в соответствии с законом», – пристыдил кандидатов ведущий.
«А, в официальном гимне один, да», – спохватился Данилюк.
«Гениальный вопрос», – парировал Балашов.
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