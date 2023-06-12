Скандал вокруг Цоя во Львове: третья серия

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

История с задержанием подростка из Одессы, который на улицах Львова исполнял песни советского рок-музыканта Виктора Цоя и за это попал под нападки бандеровцев, а затем – в детский приют, получила продолжение.

Львовское ТВ обнаружило, что перед тем, как молодой человек был отпущен к родителям в Одессу, он играл на гитаре Цоя и в детском приюте, причем, с согласия руководства, – телевизионщики даже раздобыли запись.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

Когда бандеровская телестудия дозвонилась до директора приюта, она начала юлить, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Скажем так, это не было общественным местом. Для меня это была не пропаганда русского языка, для меня это было… вы понимаете, когда парень попал, и мать кричит, что вы бандеровцы… Вообще мне многое не нравилось, потому что этот ребёнок сначала говорил: «Я анархист. Делаю всё, что хочу». А когда я попросила исполнить что-то украинское, он принципиально не захотел. Он не хочет, не знает. У него нет уважения ни к чему украинскому», – сказала директор.

Сейчас юноша возвращается в Одессу, к брату и больной матери. Там он обещает продолжить исполнение песен Виктора Цоя.

«Едем в Одессу давать концерты», – сказал он.

Напомним, за исполнение песен на русском языке депутат Рады Наталка Пипа написала на парня заявление в полицию. Несмотря даже на то, что погибший в 1990 году Виктор Цой не подпадает под запрет мовного закона, так как тот запрещает «исполнение фонограмм, произведенных после 1991 года».