Скандал вокруг Евровидения организовала ФСБ – киевский продюсер

28.02.2019, Киев, Владимир Гладков

Российские спецслужбы ФСБ якобы вмешалась в голосование по отбору украинского представителя на конкурсе Евровидение-2019, чтобы продвинуть нужного претендента и устроить разделивший украинское общество скандал.

Об этом в эфире телеканала «NewsOne» заявил украинский продюсер Александр Ягольник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если какое-то событие имеет цикличность, то интерес народа к нему растёт. Когда в 2016 году была Джамала, то в финале проголосовали 390 тысяч человек только телефонных зрителей. А в этом году было только 170 тысяч голосов, при том, что пиар этого конкурса был огромный. Также, несмотря на то, что всё общество гудит, те люди, которые считали голоса, молчат», – отметил продюссер.

Также он объяснил эти «странности» в цифрах вмешательством ФСБ в подсчёт голосов.

«Мы все знаем, как ФСБ влезла в американские выборы. Те 200 тысяч голосов, которые были украдены у Yuko – это спецоперация ФСБ. Они вмешались в голосование для того, чтобы получился такой результат и наше общество разделилось», – обвинил Ягольник.

Напомним, что отбор на Украине, по сути, превратился политическое шоу, в ходе которого исполнителей заставляли отвечать на вопрос о принадлежности Крыма и гастролях в РФ.

В итоге украинские претенденты на Евровидение один за другим отказались подписывать контракт с вещателем и представлять Украину на конкурсе, после чего было принято решение, что Украина в этом году не поедет на Евровидение.