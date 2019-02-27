Дружный бойкот украинских артистов поставил крест на мечтах о Евровидении

27.02.2019, Киев, Ольга Козаченко

Национальная общественная телекомпания Украины приняла решение отказаться от участия в конкурсе “Евровидение-2019”.

Об этом говорится в обнародованном заявлении компании, напомнившей, что победителем отбора стала украинская певица MARUV, от которой потребовали отказаться от запланированных на апрель гастролей в РФ, но которая в итоге отказалась подписывать соглашение с ОТВ.

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В итоге вещатель обратился к исполнителям, занявшим следующие за MARUV места в отборе. Тем не менее и Freedom Jazz, и Kazka также отказались от участия в конкурсе.

Упреждая события, группа Brunettes Shoot Blondes, занявшая четвертое место при отборе на Евровидение, отказались от поездки заранее.

“Друзья! Хотим заранее сообщить: если нам поступит предложение об участии в Евровидении-2019, мы его отклоним. Наша группа не побеждала в Нацотборе, эта поездка не наша”, – заявили Brunettes Shoot Blondes.

При этом пятое место в отборе занял дуэт сестер Опанасюк, которые отказались признать Крым “оккупированным”.

В итоге вещатель принял решение отказаться от участия в конкурсе, предложив принять закон, который бы урегулировал ситуацию с возможностью украинских артистов выступать в России. Причем уточняется, что никаких ограничений на такие выступления сегодня не существует.

“Ситуация становится скандальной. Это бойкот. Надо срочно спасать гиднисть державы”, – иронически призвал журналист Максим Равреба.

В свою очередь политтехнолог Алексей Голобуцкий, обслуживающий интересы президента Порошенко, написал в своем блоге, что все более актуальным становится вариант “вообще прекратить участвовать” в Евровидении.

“Когда-то это действительно было одно из очень немногих звеньев, хоть как-то приобщавшие нас к Европе в противовес постсоветскому пространству. Но теперь мы крепко интегрированы в европейское пространство и безвизовыми, и экономическими соглашениями, и политическим сотрудничеством, и инфраструктурными проектами, и много чем еще. То есть тонкая ниточка Евровидение нам уже без надобности. Потому шума и позора много, а выхлопа минимум”, – попытался найти позитив в скандале Голобуцкий.

Перед этим он назвал сложившуюся ситуацию “тупиком”, с горечью признав, что украинская «попса заточена на Россию».