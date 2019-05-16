Скандальная соратница Порошенко ушла из минской переговорной группы по Донбассу

16.05.2019, Киев, Семен Дорошенко

Соратница Петра Порошенко и первый вице-спикер парламента Ирина Геращенко покинула должность уполномоченного президента Украины по мирному урегулированию и представителя Украины в гуманитарной Трехсторонней контактной группе на минских переговорах по Донбассу, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом она заявила в ходе отчета о деятельности неформальной депутатской группы “Минская платформа”, говорится в записи самой Геращенко на Фейсбук.

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Со слов Геращенко, в настоящее время идут активные переговоры о перезагрузке минских групп.

“Я хочу проинформировать вас, что сегодня написала заявление как уполномоченный президента Петра Порошенко по мирному урегулированию ситуации на Донбассе и представитель Украины в гуманитарной подгруппе с просьбой освободить меня от этих должностей”, – отметила вице-спикер.

Она добавила, что выразила особую благодарность Порошенко за “высокую честь работать в его команде”.

Также Геращенко подчеркнула, что будет всячески содействовать избранному президенту Украины Владимиру Зеленскому в решении вопросов касательно минских групп.

“Мы остаемся открытыми для новой власти, для того чтобы способствовать решению тех вопросов, которые будут стоять в формате минских групп. Но очевидно, что должна произойти перезагрузка”, – уточнила она.

Также Геращенко опубликовала отчет о своей работе в Минске в виде инфографики.



Геращенко стала уполномоченным президента Украины по мирному урегулированию конфликта на Донбассе 17 июня 2014 года. Как сообщал ПолитНавигатор, с тех пор она зарекомендовала там себя, как скандального и недоговороспособного переговорщика, из-за чего представители Донецка и Луганска не раз требовали от Киева ее отзыва из переговорной группы.