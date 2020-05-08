Скандальное решение Зеленского привело к дипломатическому демаршу Грузии

08.05.2020

Из-за назначения на Украине беглого экс-президента Грузии Михаила Саакашвили главой Исполнительного комитета реформ официальный Тбилиси принял решение отозвать посла из Киева.

Об этом на свое сайте сообщил МИД Грузии, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Ведомство приводит слова министра иностранных дел Грузии Давида Залкалиани, который сказал, что назначение на должность человека, который осужден и разыскивается в Грузии, стало основанием для принятия решения об отзыве грузинского посла на Украине Теймураза Шарашенидзе для консультаций.

При этом министр уточнил, что речь не идет о разрыве дипломатических отношений или пересмотре стратегического партнерства.

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