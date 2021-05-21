Скандальный депутат объявил Зеленского «бракованным евреем»

21.05.2021, Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Президент Украины Владимир Зеленский не уважает свою страну и не знает, чем вышиванка отличается от косоворотки.

Об этом в эфире телеканала НТА заявил скандальный экс-депутат Верховной рады Степан Барна, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Барны, президент Зеленский – это бутафория, которая унижает жителей Западной Украины.

«Имеем бутафорную пресс-конференцию на фоне бутафорной «Мрии» без двигателей, шасси и так далее. Также, как и имеем бутафорного президента. То есть бракованный еврей, который не определился с ориентацией национальной. Вроде бы и не украинец, и одел на день вышиванки косоворотку», – сказал политик.

«Мы же хорошо понимаем, что для него Украина – ничто, как и День независимости… Действительно украинскую вышиванку он надевал только тогда, когда на сцене 95-го квартала нужно было изобразить недалеких галичан или гуцулов и так далее. То есть унижение», – заявил Барна.

Барна получил скандальную известность, когда схватил за причинное место премьер-министра Украины и стащил его с трибуны Верховной рады.

А недавно он поставил синяк соратнику нынешнего президента Украины.