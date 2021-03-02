Подпишись на рассылку
02.03.2021, Киев, Ольга Козаченко
 
Галичина, Дзен, Львов, Политика, Скандал, Спорт, Украина
Просмотров:

Скандальный львовский тренер-украинизатор получил «красную карточку» от родного клуба

Новости Украины

Требовавший от футбольных арбитров не говорить на русском языке тренер клуба «Львов» отправлен в отставку.

Напомним, что Шумский, как сообщал «ПолитНавигатор», стал фигурантом скандала во время домашнего матча 15-го тура Украинской премьер-лиги с командой «Колос» из села Ковалевка. Тогда львовская команда проиграла матч, в ходе которого тренер гостей начал разбираться с одним из судей. По словам Шумского, он потребовал говорить с ним на украинском языке, после чего главный арбитр показал ему желтую карточку.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

Ситуацию под свой контроль взял языковой омбудсмен, именуемый в народе шпрехенфюрером. Кроме того, комитет Украинской ассоциации футбола по этике и честной игре начал проверку этого инцидента. При этом, скорее всего, предупреждение было вынесено не за язык общения, а за препирательство с судьей.

И вот буквально вчера пресс-службы львовского клуба сообщила, что контракт с Шумским расторгнут.

«Для меня отставка с поста главного тренера Львова действительно стала неожиданной. Было принято решение расторгнуть контракт по обоюдному согласию сторон. Также команду покинет мой помощник Тарас Мазур», – сказал Шумский.

Отметим, что Шумский тренировал «Львов» менее полугода, но так и не смог добиться результатов – команда занимает последнее место в турнирной таблице.


Ожидается, что новым главным тренером ФК «Львов» станет Анатолий Бессмертный. Примечательно, что он является русскоязычным, а в 1990-е годы играл в ряде российских клубов.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Март 2021
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Февраль    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

  • Subscribe2




    • WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

    Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть