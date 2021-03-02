Скандальный львовский тренер-украинизатор получил «красную карточку» от родного клуба

02.03.2021, Киев, Ольга Козаченко

Новости Украины

Требовавший от футбольных арбитров не говорить на русском языке тренер клуба «Львов» отправлен в отставку.

Напомним, что Шумский, как сообщал «ПолитНавигатор», стал фигурантом скандала во время домашнего матча 15-го тура Украинской премьер-лиги с командой «Колос» из села Ковалевка. Тогда львовская команда проиграла матч, в ходе которого тренер гостей начал разбираться с одним из судей. По словам Шумского, он потребовал говорить с ним на украинском языке, после чего главный арбитр показал ему желтую карточку.

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Ситуацию под свой контроль взял языковой омбудсмен, именуемый в народе шпрехенфюрером. Кроме того, комитет Украинской ассоциации футбола по этике и честной игре начал проверку этого инцидента. При этом, скорее всего, предупреждение было вынесено не за язык общения, а за препирательство с судьей.

И вот буквально вчера пресс-службы львовского клуба сообщила, что контракт с Шумским расторгнут.

«Для меня отставка с поста главного тренера Львова действительно стала неожиданной. Было принято решение расторгнуть контракт по обоюдному согласию сторон. Также команду покинет мой помощник Тарас Мазур», – сказал Шумский.

Отметим, что Шумский тренировал «Львов» менее полугода, но так и не смог добиться результатов – команда занимает последнее место в турнирной таблице.

Ожидается, что новым главным тренером ФК «Львов» станет Анатолий Бессмертный. Примечательно, что он является русскоязычным, а в 1990-е годы играл в ряде российских клубов.