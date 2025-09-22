Схвачен и арестован: в чём провинился первый крымский депутат-татарин в Госдуме

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

МВД сообщило о поимке в Кабардино-Балкарии экс-депутата Госдумы от Крыма Руслана Бальбека. Его объявили в федеральный розыск 14 августа, и по некоторой информации бывший парламентарий скрывался в Краснодарском крае. Другие источники утверждали, что следы Бальбека ведут в Турцию, хотя в Анкаре привечают только лидеров запрещенного в РФ меджлиса, с которым у Бальбека давно разошлись пути.

Можно сказать, что благодаря своей антимеджлисовской позиции Бальбек пришел во власть в российском Крыму. Начинал он трудовой путь в украинско-турецкой компании «Тез Тур», где присвоил печать и 1,5 миллиона гривен. Зарубежные учредители обратились в полицию, Бальбека арестовали, но в итоге дело закрыли.

В следующий раз Бальбека арестовали уже в 2011 году за избиение сотрудника полиции и даже посадили в СИЗО. Тогда в дело якобы пришлось вмешаться руководству меджлиса, поскольку Бальбек был делегатом курултая (всенародного собрания) крымских татар и его вновь отпустили по амнистии, но с признательными показаниями и «справкой» об инвалидности II степени.

В качестве «благодарности», Бальбек устроил митинг под зданием, где меджлисовцы встречались с представителями ПРИК ООН. Одним из требований митингующих была отставка на тот момент главы меджлиса Мустафы Джемилева, как утратившего способность решать проблемы народа. Сменить его должен был более современный и молодой лидер, каким видел себя Бальбек.

В этом статусе он попал на встречу представителей крымско-татарской общественности с президентом РФ Путиным в Сочи в мае 2014 года сразу после указа о реабилитации крымских татар. Тогда речь шла о первоочередных нуждах на обустройство реабилитированных народов, и молодое поколение крымских татар представлял Бальбек.

По возвращении в Крым его утвердили на пост вице-премьера республики, и Бальбек занялся программой обустройства депортированных и даже добился сворачивания нескольких «полян протеста» – татарских самозахватов земли, которые подлежало освободить, а нуждающихся в жилье поставить в очередь на получение земельных участков.

Не добившись особых успехов, Бальбек, тем не менее, был включен в список «Единой России» на выборах в Госдуму 2016 года. Крым впервые делегировал своих представителей в нижнюю палату парламента, и присутствие среди депутатов крымского татарина должно было противостоять информационной кампании Киева о преследовании в Крыму по национальному признаку. В Госдуме Бальбек курировал законодательное сопровождение национальной политики в Крыму и даже защитил кандидатскую диссертацию политолога.

Пока Бальбек строил политическую карьеру, его родственники в Крыму укрепляли благосостояние семьи. Нелегальный рынок на плато Ай-Петри, который Бальбек начал сносить еще на посту вице-премьера, обрастал новыми торговыми точками, поставленными на колеса, чтобы в любой момент покинуть территорию и скрыться от проверяющих. Если это не удавалось, в ход шли звонки по «депутатской линии». Та же схема работала в Судаке, где членам семьи Бальбека принадлежали торговые точки.

Однако пределом наглости стала информационная кампания против главы Крыма Сергея Аксёнова. В начале августа на провокационных платформах, подхваченных украинскими СМИ, появилась информация об аресте главы региона и панике в рядах его соратников: якобы в Совмине изъяты документы о земельных махинациях и хищениях, связанных с руководством республики, и чиновники выстраиваются в очередь с явками с повинной.

О том, что за вбросами стоит Бальбек говорит тот факт, что в публикациях фигурирует название магазина «Мерло», принадлежащего семье экс-депутата. Утверждается, что магазин обложили данью и за отказ платить просто снесли.

Аксёнов в долгу не остался, и после разгона статей заявил:

«У нас враги как внешние, так и внутренние. И у всех штатные говнометы стоят, и что-то чешется постоянно».

Следствие инкриминирует Бальбеку две уголовные статьи – за неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации и клевету. Максимальное наказание – до 5 лет лишения свободы и штраф до 5 млн руб.