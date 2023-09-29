Схвачен «ждун», замучивший Евпаторию украинско-нацистскими песнями
Евпаторийского «ждуна» Сергея Белоуса задержали сотрудники правоохранительных органов.
Полиция отреагировала на ярого «заукраинца» после того, как видео его музыкальных предпочтений появилось на телеграм-канале «Крымский СМЕРШ», передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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Там же опубликовано видео визита правоохранителей к евпаторийцу, которого он явно не ожидал.
«Поехал Сережа на перевоспитание к товарищу майору, сейчас будут определять вину, степень и глубину», – иронизируют авторы канала.
В квартире на проспекте Победы задержанный ежедневно включал на всю громкость гимн Украины, нацистские песни, композиции в поддержку ВСУ. На просьбы и замечания не реагировал и не раз заявлял, что с удовольствием уехал бы на Украину «резать русню». Каждую атаку на Крым праздновал как «перемогу ВСУ».
Но до публикации полиция Евпатории несколько месяцев не реагировала на сообщения в отношении ярого заукраинца и отказывалась привлекать его к ответственности.
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