Схваченный СБУ «ополченец» оказался глухонемым инвалидом-паломником

14.01.2020, Севастополь, Максим Карпенко

Задержанный Украиной 8-го января на границе с Крымом житель Севастополя Иван Антонов, которого обвиняют в участии в крымской самообороне, был не ополченцем, а паломником-инвалид.

Об этом говорится в сюжете телеканала «Россия», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Антонов останется под стражей до 3-го марта. Соответствующее решение принял суд в Херсоне и назначил за крымчанина залог порядка 400 тысяч рублей.

«Каждый год, бывало даже по два раза, он ездил в Киев. Никаких проблем не было. Он и в том году был в Киево-Печерской лавре во время служения. Потом ездил на Западную Украину, по монастырям. Его во многих монастырях знают», – заявила мать крымчанина Ольга Антонова.

Фотографию же из соцсетей, на которой Иван Антонов позировал в военной форме с медалями, женщина назвала постановочной. Отметим, что именно она стала причиной задержания крымчанина.

По словам матери Антонова, Ольги, ее сын никогда не был в ополчении, а на Украину ездил как минимум раз в год, устраивая паломничество по церквям. Более того, Антонов не мог участвовать в самообороне, поскольку является глухонемым инвалидом детства:

«9 мая Ванечка ходил на парад, ему очень хотелось красиво выглядеть, он у ребят взял форму с медалями, ходил на фоне корабля фотографировался. И сейчас на границе его взяли и предъявляют, что он военный, что участвовал. А он практически по здоровью не может, он без переводчика ничего не может», – уверяет мать.

Как сообщал корреспондент «ПолитНавигатора», Иван Антонов был задержан 8 января при возвращении из Украины в пункте пропуска «Чонгар». Его подозревают в «участии в незаконном вооруженном формировании», что грозит тюремным заключением на срок до 15-ти лет.