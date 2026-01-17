Схваченных ТЦК украинцев свозят в «учебки», оборудованные как колонии, – с вышками и автоматчиками

Озвученная новым министром обороны Украины Федоровым цифра в 200 тысяч дезертиров в основном состоит из насильно мобилизованных.

Об этом на канале «Испанский стыд» заявил бывший командир группы снайперов спецподразделения ВСУ Константин Прошинский с позывным «Дед», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Почему люди, приходя на фронт, бегут? Вы посмотрите на некоторые учебки! Некоторые старые учебки, которые еще были при Союзе, сейчас похожи на колонии. Там вокруг колючая проволока, вокруг автоматчики, вышки, что угодно, чтобы бойцы не сбегали хотя бы с базовой военно-полевой подготовки.

Их привезли в учебку, там отучили полтора месяца, отправили в часть, а дальше делайте, что хотите. ТЦК отчиталось, учебка отчиталась, отправили в часть. Все молодцы, но люди приходят в часть и сбегают оттуда.

И только боевые пацаны и боевые командиры сидят в части, чешут голову и думают: блин, а нам что теперь делать? У нас ни одного человека не прибавилось», – обрисовал ситуацию укро-офицер.