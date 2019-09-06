«Схвачу тебя за ж**пу»: Сербские майданщики устроили сексуальный скандал

06.09.2019, Белград, Ксения Голуб-Секулович

Прозападная сербская оппозиция спровоцировала сексуальный скандал, выступив с недопустимыми заявлениями в адрес заместителем министра МВД страны Биляны Попович-Ивкович.

Полиция сейчас занимается громким делом по расследованию экономических махинаций одного из главных спонсоров местных майданщиков – экс-мэра Белграда олигарха Драгана Джиласа.

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Небойша Алексич, один из близких соратников Драгана Джиласа, опубликовал в Твиттере оскорбления в адрес замминистра Попович-Ивкович.

«Тебе по-настоящему нравятся такие парни, как Джилас и Обрадович, но ты, киска, знаешь, что мы братья, и всем делимся. Не можешь ты попасть к лидерам, пока я не проверю твое качество своим членом…Твою истинную сущность можно узнать, лишь схватив тебя за жопу…», – написал Алексич.

Биляна Попович-Ивкович подчеркнула, что нанесенное оскорбление она считает исходящим именно от Джиласа.

«Хуже всего, когда мужчина трус и злодей одновременно, а вы он и есть. Плюс примитив и женоненавистник. Как вы при этом могли возглавлять государственные предприятия и выполняли высокие государственные функции?

Вас правда ранит, когда я упоминаю ваши миллиарды? Я продолжу, не волнуйтесь! Вы опускаетесь на самый низкий уровень. По общему признанию, Вы остаетесь экспертом в злоупотреблении, коррупции и подкупе! Это единственное, что вы можете сделать…Я посмотрю, будут ли ваши герои такими смелыми в суде. Сербия смеется над тобой, Драган Джилас!» – ответила замминистра.

Вице-спикер Белградского городского парламента и член Главного правления Сербской прогрессивной партии Андреа Радулович резко осудила оскорбления.

«Оскорбительные нападки Небойши Алексича, главного исполнителя в Белграде всех грязных и гнусных приказов Джиласа и Обрадовича, продолжаются не только в отношении коллеги по партии Биляны Попович-Ивкович, но также за счет всех женщин… Я решительно осуждаю это и призываю общественность отреагировать», – сказала Радулович.

«Это еще один из самых жалких и оскорбительных поступков, отвратительных и противных оскорблений и угроз изнасилования, еще раз показывающий, что они являются ненавистниками женщин, и что только посредством словесного и физического насилия они могут общаться с ними. … Ясно, что они нацелены только на сбор дешевых политических очков, и такие действия недопустимы: женщины не должны молчать о таких угрозах и оскорблениях!»- заявила она.