Скончался экс-боевик «АТО», поджегший себя в центре Киева

14.10.2020, Киев, Вадим Москаленко

Экс-боевик «АТО» Николай Микитенко, который на этих выходных поджёг себя в знак протеста против политики президента Украины Владимира Зеленского, умер от ожогов в киевской больнице, не выходя из комы.

Об этом в Facebook сообщила его дочь Юлия Микитенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Стоит отметить, что дочь погибшего состояла в карательном батальоне «Киевская Русь» и продолжает службу в ВСУ по сей день.

Кроме того, на известие отреагировал экс-секретарь СНБО, а ныне начальник штаба «Европейской солидарности», «кровавый пастор» Александр Турчинов. Он сравнил Майдан незалежности, на котором поджег себя экс-боевик, с полем боя.

«Николай Микитенко. Герой, который с первых дней российской агрессии ушел на фронт защищать свою страну. Сегодня ушел в вечность. Накануне Дня Защитника Украины в центре Киева он поджег себя. Он не мог терпеть то, что власть потакает ползучей оккупации России, отводя войска на линии разграничения, запрещая военным сопротивляться оккупантам и унижая героев, защищающих свою страну. Николай погиб на поле боя, сражаясь с капитулянтство, предательством и унижением нашей страны», – причитал Турчинов на своем сайте.

Отметим, что в последних сообщениях в соцсети экс-боевик призывал «побратимов» выходить с оружием и защищать Украину от «бл…ского президента».