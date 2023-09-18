«Скоро будут громить и сжигать военкоматы: Соскин о могилизации

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Проводимая киевским руководством насильственная мобилизация привела только к росту сопротивления украинского населения, которое в любой момент может перерасти в масштабный бунт.

Об этом в своём видеоблоге заявил украинский экономический и политический эксперт, бывший советник президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На Украине очень плохие события. Идут уже прямые столкновения во Львовской области, в Полтаве, когда гоняются за молодыми ребятами, чтобы их задержать и отправить на войну, все эти новые военкомы, так называемые церберы», – сказал политолог.

Он уверен, что сопротивление украинского народа государству будет нарастать, пока не выльется в массовые беспорядки.

«Но им начинают оказывать сопротивление. А дальше будут громить и сжигать военкоматы, врачебные комиссии. Это логика войны», – подытожил Соскин.

Отметим, что в регионах Украины сообщают об огромных потерях ВСУ и требуют усиления мобилизации, однако сталкиваются не только с сопротивлением населения, но и с саботажем различных служб, в том числе военкоматов.