Скоро Европа перейдет в основном на российский газ

21.02.2019, Москва, Владимир Гладков

Запасы своего газа в Европе скоро закончатся, и практически единственной альтернативой для ЕС будет покупка российских энергоресурсов.

Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил российский журналист Михаил Антонов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Запасы газа на Норвежском шельфе в Северном море истощаются. В среднесрочной и долгосрочной перспективе (10-20 лет) дефицит газа в Европе составит 100 миллиардов кубометров в год, их надо где-то замещать. Да, частично эти объёмы могут быть компенсированы за счёт американского сжиженного газа, который здесь никому не нужен. Но основные объёмы, конечно, будут поставляться из России», – отметил журналист.

Напомним, ранее российский политолог Дмитрий Евстафьев назвал все позитивные заявления западных стран в отношении России на Мюнхенской конференции всего лишь словами в защиту сохранения позиций в соответствии со своими шкурными интересами.