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Новости Украины

Когда планка иностранного контингента в ВСУ превысит 50%, присутствие НАТО в конфликте на Украине из состояния де-факто перейдёт в – де-юре.

Об этом в эфире канала «Соловьев Live» заявил ветеран военной разведки, Герой России Рустем Клупов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Это всё имеет кумулятивный эффект, и критическая масса [потерь ВСУ] накапливается. Просто невозможно. Скоро мобилизационные возможности страны перестанут отвечать требованиям армии при таких потерях. И если в очередной раз Запад не пошлёт им свои войска, теперь уже непосредственно живую силу. Если по данным разведки, сейчас украинская армия насыщена иностранными наёмниками на 30%, то скоро долевая часть превысит пятидесятипроцентную планку. А это уже недалеко от того, что они налепят на себя свои национальные шевроны и будут уже представлены нам как войска НАТО», – сказал Клупов.

Телеведущий Владимир Соловьёв напомнил, что одних поляков в ВСУ уже несколько тысяч.

«Пока они представлены не как войска НАТО, а как национальные кадры из Польши. [Отличается это тем, что] они дистанцируют себя от непосредственно войск НАТО. Войска НАТО — это воинские формирования, которые непосредственно находятся в подчинении альянса», – объяснил разведчик.

«С другой стороны, конечно, планирование НАТО, всестороннее обеспечивание НАТО – и тыловое, и разведывательное, техника и вооружение, на 30% войска НАТО, но человеческий фактор играет свою роль. Вот, когда это будет сформированное подразделение НАТО де-юре, а не де-факто. Де-юре это может произойти, когда на территорию Украины войдёт, например, какое-то соединение Польши, которое входит в состав НАТО. То есть в Польше есть части, которые входят в НАТО, а есть части, которые национальные», – добавил Клупов.