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10.03.2021, Москва, Владимир Гладков
 
Дзен, Донбасс, Крым, Политика, Россия, Украина
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«Скоро можно будет пешком по русской земле из Донбасса в Крым пройтись»

Новости Украины

Исторически доказано, что агрессивная нацистская риторика бандеровцев только способствует воссоединению с Россией случайно доставшихся Украине территорий.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил историк и политолог Владимир Корнилов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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В студии показали фрагмент выступления экс-лидера лидера УНА-УНСО, нациста Дмитрия Корчинского, который заявлял о политике «выжженной земли» по отношению к Донбассу и необходимости создать невыносимые условия для ЛДНР, чтобы эти территории стали непригодными для существования.

«Заметьте, это говорит человек, который в своё время выдвинул лозунг «Крым должен быть украинским или безлюдным», – напомнил Корнилов. – В итоге он получил Крым и многолюдный, и не украинский. Теперь говорит, что Донбасс должен быть украинским и безлюдным – соответственно, получит тот же результат».

«Годы проходят, десятилетия, а у них лозунги не меняются, только регионы. При этом он ещё призывает после этого провести декоммунизацию Донбасса и так далее», – добавил политолог.

«Я жду, когда можно будет из Донбасса в Крым пешочком по русской земле пройтись», – отметил телеведущий Владимир Соловьёв.

«Думаю, скоро уже можно будет. Чем больше Корчинский и все подобные ему будут так делать и говорить, тем этот момент наступит быстрее», – подчеркнул Корнилов.


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