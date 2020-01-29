Руководство ЕС не стало признавать Красную армию освободителем Освенцима

29.01.2020, Москва, Олег Кравцов

ЕС все активнее продвигает тезис, что Красная армия не освободила от гитлеровцев, а поработила Восточную Европу.

Об этом на страницах «Российской газеты» пишет известный политолог-международник Федор Лукьянов.

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Он обращает внимание, что в день поминовения жертв холокоста три председателя главных европейский структур – Европейского совета (Шарль Мишель), Европарламента (Давид-Мария Сассоли) и Еврокомиссии (Урсула фон дер Ляйен) – выпустили совместное заявление.

«75 лет назад силы союзников освободили нацистский концентрационный лагерь Аушвиц-Биркенау. Они положили конец самому чудовищному преступлению в истории Европы – целенаправленному уничтожению европейских евреев», – приводит Лукьянов цитату из заявления европейских политиков.

Он отмечает, что с формальной точки зрения сказано верно – выживших узников лагеря смерти спасла одна из стран антигитлеровской коалиции, но эта формальная корректность призвана зафиксировать новую европейскую интерпретацию истории XX века.

«Никакой Красной армии-освободительницы не было. Была Красная армия, совершавшая военные преступления и порабощавшая народы Восточной Европы (это вытекает из резолюции Европарламента от сентября прошлого года). Армия страны, развязавшей вместе с гитлеровской Германией Вторую мировую войну. А битву против нацизма вели силы союзников во главе с Соединенными Штатами. Они в итоге и победили коричневую чуму», – объясняет интерпретацию Запада автор.

Эксперт отмечает, что историческая дискуссия в этой ситуации становится жертвой текущих политических задач и интересов.

«Нет сомнений в том, что во Второй мировой войне хватает пока еще закрытых или недостаточно исследованных страниц, и разбираться с ними должны ученые, а кредо ученого – истина, даже если она противоречит привычным стереотипам. Однако перевод истории в категорию политического инструмента загоняет и науку далеко на обочину, не позволяет ей сохранять академическую беспристрастность», – резюмирует Лукьянов.

Примечательно, что недавно посольство США в Дании в своем Twitter заявило, что Освенцим якобы освободили американские войска. Лишь после того, как российские дипломаты обвинили американских коллег в бесстыдном переписывании истории, со стороны посольства США в Дании были принесены извинения.

Как сообщал «ПолитНавигатор», на днях президенты Польши и Украины заявили, что СССР причастен к холокосту, а Освенцим освободили украинские войска.

Примечательно, что высшее руководство Израиля поблагодарило и особо отметило вклад СССР и Красной армии в спасение евреев от уничтожения.