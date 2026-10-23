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Последние удары по Киеву доказывают критическое истощение украинской ПВО. Кокаинист Зеленский обрекает украинцев испытать действие еще более разрушительного русского оружия, нежели дроны «Герань».

Об этом в эфире своего видеоблога заявил британский аналитик Александр Меркурис, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Чтобы запустить управляемую авиабомбу, раньше бомбардировщик «СУ-34» должен был бы пролететь примерно в 70 километрах от Киева, что в пределах досягаемости «Пэтриота». И вот что русские теперь обнаружат и подтвердят: вокруг Киева нет противоракетной обороны. Их бомбардировщики могут приблизиться к Киеву и могут начать бомбить Киев. Никакой противовоздушной обороны нет», – сказал Меркурис.