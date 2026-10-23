«Скоро не только «Герани», но авиабомбы обрушатся на мосты Киева» – британский аналитик
Последние удары по Киеву доказывают критическое истощение украинской ПВО. Кокаинист Зеленский обрекает украинцев испытать действие еще более разрушительного русского оружия, нежели дроны «Герань».
Об этом в эфире своего видеоблога заявил британский аналитик Александр Меркурис, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Чтобы запустить управляемую авиабомбу, раньше бомбардировщик «СУ-34» должен был бы пролететь примерно в 70 километрах от Киева, что в пределах досягаемости «Пэтриота».
И вот что русские теперь обнаружат и подтвердят: вокруг Киева нет противоракетной обороны. Их бомбардировщики могут приблизиться к Киеву и могут начать бомбить Киев. Никакой противовоздушной обороны нет», – сказал Меркурис.
«Вот, о чем украинцам нужно беспокоиться. Конечно, все еще существуют ВВС Украины с их истребителями F-16 и «Мираж». Причем половина из них, по-видимому, находится в ремонте.
Российские Су-34 проводят ударные операции только в сопровождении истребителей сопровождения. В основном это Су-35. Они могут превзойти и победить любые истребители F-16 или «Мираж», с которыми они столкнутся…
Так что мы увидим бомбовый авиаудар по Киеву, нацеленный на мосты, вероятно, из нескольких Су-34», – прогнозирует выступающий.
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