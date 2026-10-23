«Скоро не только «Герани», но авиабомбы обрушатся на мосты Киева» – британский аналитик

Максим Столяров.  
23.10.2026 12:14
  (Мск) , Москва
Просмотров: 1879
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Киев, Украина


Последние удары по Киеву доказывают критическое истощение украинской ПВО. Кокаинист Зеленский обрекает украинцев испытать действие еще более разрушительного русского оружия, нежели дроны «Герань».

Об этом в эфире своего видеоблога заявил британский аналитик Александр Меркурис, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Последние удары по Киеву доказывают критическое истощение украинской ПВО. Кокаинист Зеленский обрекает украинцев испытать...

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«Чтобы запустить управляемую авиабомбу, раньше бомбардировщик «СУ-34» должен был бы пролететь примерно в 70 километрах от Киева, что в пределах досягаемости «Пэтриота».

И вот что русские теперь обнаружат и подтвердят: вокруг Киева нет противоракетной обороны. Их бомбардировщики могут приблизиться к Киеву и могут начать бомбить Киев. Никакой противовоздушной обороны нет», – сказал Меркурис.

«Вот, о чем украинцам нужно беспокоиться. Конечно, все еще существуют ВВС Украины с их истребителями F-16 и «Мираж». Причем половина из них, по-видимому, находится в ремонте.

Российские Су-34 проводят ударные операции только в сопровождении истребителей сопровождения. В основном это Су-35. Они могут превзойти и победить любые истребители F-16 или «Мираж», с которыми они столкнутся…

Так что мы увидим бомбовый авиаудар по Киеву, нацеленный на мосты, вероятно, из нескольких Су-34», – прогнозирует выступающий.

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English version :: Читать на английском «Скоро не только «Герани», но авиабомбы обрушатся на мосты Киева» – британский аналитик

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