Скоро Саакашвили начнет разоблачать коррупцию у Зеленского
Михаил Саакашвили в правительстве Шмыгаля будет вести себя так же неэффективно и скандально, как вел себя на посту одесского губернатора.
Об этом в комментарии корреспонденту «ПолитНавигатора» заявил политолог Александр Семченко.
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«Это анекдот в стиле Порошенко. Зеленский продолжает дело Порошенко и в каждом своем решении идет дальше. Результат будет таким же, хотя, возможно, скандал с Саакашвили будет громче. Через какое-то время мы увидим, как Саакашвили рассказывает о коррупционных схемах во власти. Зеленский в очередной раз показал свою недалекость, небольшой ум и то, что он абсолютно не думает о народе. Может, он думает о каких-то внешних факторах, но его абсолютно не интересует реальная эффективность и реальный результат», – сказал политолог.
Как сообщал ПолитНавигатор, во власть Украины возвращается экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, известный крайне антироссийской позицией.
Спасибо!
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