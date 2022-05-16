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Новости Украины

На Донбассе продолжается тяжёлые бои, Союзные войска выдавливают ВСУ из укрепрайонов и населённых пунктов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Оборонное ведомство ДНР сообщает о денацификации ещё одного укрепрайона около города Новгородское (переименованное при Украине в Нью – Йорк).

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«Бывшие позиции 25й бригады киевских националистов, а позже отрядов ТРО были зачищены с хирургической точностью. Противник бежал с позиций, бросив импортное вооружение, даже не пытаясь его применить. Все трофеи будут использованы для освобождения от нацистов города Новгородское», – сообщили в ведомстве.

Также идут бои под Авдеевкой. Военкор Семён Пегов публикует жёсткие кадры уничтожения живой силы ВСУ артиллерией штурмового батальона «Сомали» и 100-й бригады. На видео зафиксировано поражение противника пушками Д-20, а также паническое бегство 25-й аэромобильной бригады ВСУ. Покидая свои позиции, укронацисты бросают раненых.

Защитники Донбасса бьют по позициям ВСУ в районе Авдеевки, с которых националисты обстреливали город Ясиноватая.

«Приняли решение, так сказать, наказать врага, чтобы не кошмарил мирных жителей. Наказать танчиком», – комментирует замкомандира подразделения с позывным «Зять» в сюжете RT.

Кроме того, идут бои под Песками, ведётся огонь по позициям «правосеков», откуда они ежедневно обстреливают Донецк.

«Украинские войска думали, что на этом направлении им никогда не ждать серьезного сопротивления или атаки. Эта фантазия оказалась ложной. На этом участке совместно работают батальон «Русь» народной милиции ДНР и 22-я бригада СпН армии России», – комментирует кадры военкор Дмитрий Астрахань.

В Мариуполе бойцы ДНР блокируют периметр завода «Азовсталь» и пресекают попытки укронацистов прорываться с его территории.

«Работает СПГ, вот пошла карусель из ручных гранатометов. Все это под прикрытием ДШК и пулеметов», – комментирует бой военкор «Известий».

Также проходят сражения и выдавливание укронацистов с оккупированных территорий в соседней ЛНР. После освобождения стратегически важной Попасной союзные силы активно двинулись к северу к н.п. Камышеваха.

«Украинские эксперты уже предрекают образование крупного котла и начинают визжать в небо. Украинские источники сообщают о боях в районе н.п. Щедрищево и Вороново. Некоторые российские тг-каналы разгоняют сообщениях о том, что бои идут уже непосредственно в городской черте. В любом случае освобождение Северодонецка – неминуемая действительность», – пишет на своём канале военкор Аким Апачев.

При этом публикуется видео подрыва мостов через Северский Донец между Рубежным и Северодонецком, который взорвали ВСУ, спешно покидая промзоны.

С украинской стороны глава оккупационной ОВА Луганщины Сергей Гайдай признал, что Киев контролирует 10% бывшей Луганской области.

«Под украинским контролем находятся окраина Рубежного, Лисичанск, Северодонецк, территория вдоль дороги Лисичанск-Бахмут до границы с Донецкой областью», – заявил гауляйтер на своей странице.

По мнению публициста Егора Холмогорова, становится очевидно, что оборона ВСУ на Донбассе трещит как орех от методичного сдавливания по всему фронту.

«Где-то трещины больше, где-то меньше, где-то они даются большими нашими потерями, где-то небольшими, но сдавливание дает результаты. Это всё не по Сунь-Цзы и не по Лиддел-Гарту. Никаких мощных разрезающих ударов в пустоту не наблюдается (так, как раз, пытаются воевать Украина, но результативность везде, кроме Харькова, – сомнительная). Просто очень тяжелый пресс давит (причем даже еще не всей мощью), и кости сдавливаемого уже трещат», – пишет автор.

По его словам, трудно предположить, надолго ли это затянется и что будет после того, как сдавливаемый будет раздавлен, «но оснований для пораженческого нытья за последние дни точно никаких».

Отмечает резкую активизацию союзных войск «на восточном фронте СВО» и политолог Марат Баширов.

«То ли перемололи укрепрайоны ВСУ, и появился оперативный простор, то ли избежали какого-то негативного события и теперь можно дать команду «вперед». Складывается ощущения, что и первое, и второе вперемешку. Для полной уверенности посмотрим с недельку за движениями союзных войск», – прогнозирует эксперт.