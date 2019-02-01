Скульптор, изобразивший героев АТО в виде пенисов, сбежал с Украины

01.02.2019, Киев, Максим Карпенко

Украинский студент-скульптор Спартак Хачанов, подвергшийся травле националистов после того, как изобразил украинских солдат и боевую технику в виде половых членов, был вынужден покинуть страну.

Он перебрался в столицу Финляндии, Хельсинки, где стал участником программы, обеспечивающей защиту художников.

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Об этом в своем блоге сообщила координатор программы Оксана Челышева, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Со Спартаком Хачановым все в порядке. Сейчас он далеко от тех, кто угрожал ему и его друзьям по Академии. Он среди друзей и коллег в Хельсинки. Программа городов, обеспечивающих безопасность для художников, в действии. Artists at Risk и Финский комитет защиты мира нашли возможности срочной помощи», – заявила Челышева.

Напомним, ранее украинские националисты добились исключения из Академии изобразительного искусства и архитектуры студента – молодого скульптора Спартака Хачанова, Националистов разозлило, что Хачанов 19 января организовал выставку, на которой солдаты были изображены в виде половых членов, а танки украинской армии вместо дула также содержали элементы мужского детородного органа.