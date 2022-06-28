Сладков: «Былого пиетета к пленным нет – по Донецку стреляют животные»

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Новости Украины

Нужно немного времени, пока закроется кольцо вокруг оставшейся группировки украинских формирований, и противник начнёт массово сдаваться в плен.

Об этом в эфире «Говорит Москва» заявил российский военкор Александр Сладков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сдаются, но аншлаг – впереди. Мы должны немного потерпеть. Сейчас колечко закроется – и руки вверх. Мне не жалко уже, честно говорю. До последнего времени, испытывал пиетет к статусу пленного. С уважением относился. Для меня это – просто обезвреженный, укрощенный, сдавшийся враг. Сломленный, сломанный. После всего, что они делают с Донецком, это просто животные. Я понимаю, что даже среди фашистов были люди человечные. Даже тот самый солдат, который в фильме «17 мгновений весны» ребенку помогал. Но то, что делают с Донецком, – это бесчеловечно. Сегодня опять убили человека. Сегодня опять ранен ребенок. Животное так не поступает даже! Оно вообще не проявляет агрессии и не убивает, если ему не нужно. А этим-то – зачем? Зачем они стреляют, кого-то выманивают? А напоследок, чтобы кровь пустить кому-либо. Только гильотина может быть бесчувственной», – пояснил Сладков.

Радиоведущий отметил, что Украина не только стреляет по Донбассу, но и на своей территории проводит провокации, чему свежий пример – события в Кременчуге:

«Мы стреляем по Донецку, а нам в ответ уничтожают наше мирное население, они так это пытаются объяснить?»

«Восемь лет-то по Киеву не стреляли, а по Донецку – стреляли. Восемь лет здесь умирали люди, дети умирали, и от ранений, и столько инвалидов. «А нас-то за что?» – сказали люди, которые пообещали русских всех убить и Путина оскорбляли. Я никогда им этого не забуду. Разговаривал с пленными. Какое-то чувство шевельнулось: парень, Игорь Мороз, спросил у меня «Меня расстреляют?». Говорю: «Думаю, что нет. Уверен, что нет». Два дня на войне всего. Не успел «мяу» произнести, а уже в плену оказался. Но они там все, на передней линии, резервисты, их туда как в топку кидают. Странное дело», – резюмировал военкор.