Сладков о поведении Лукашенко: «Во дворе за это били морду»

Возобновление Белоруссией поставок электроэнергии на Украину под предлогом старых соглашений является предательством союзнических отношений с Россией.

Об этом заявил известный российский военкор Александр Сладков.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

«Во дворе за это били морду. В дворянском обществе вызывали на дуэль», – комментирует он в своем блоге.

«В любом случае, с людьми, грубо нарушающими данное слово никогда никто не хочет иметь дело. А что делать со странами? С государствами – без пяти минут родственниками?» – задает вопрос автор, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Мы, Россия и Белоруссия, решили не давать Украине электроэнергию и уголь. И через сутки Минск дал заднюю, начал снова поставлять энергию на Украину. И у меня возникает параллельный вопрос: чем же, все-таки, отличается блядство от проституции?

По отношению к Москве поведение Минска – блядство. По отношению к Киеву – проституция. И то и другое не есть хорошо, мягко говоря. А вообще, братья белорусы, спасибо вам за урок, за напоминание: у нас, у россиян, точно нет союзников. Есть временные попутчики и вечные интересы», – резюмировал Сладков.