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02.11.2021 23:34 (Мск), Москва, Михаил Рябов
 
Белоруссия, Политика, Россия, Украина
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Сладков о поведении Лукашенко: «Во дворе за это били морду»

Новости УкраиныВозобновление Белоруссией поставок электроэнергии на Украину под предлогом старых соглашений является предательством союзнических отношений...

Возобновление Белоруссией поставок электроэнергии на Украину под предлогом старых соглашений является предательством союзнических отношений с Россией.

Об этом заявил известный российский военкор Александр Сладков.

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«Во дворе за это били морду. В дворянском обществе вызывали на дуэль», – комментирует он в своем блоге.

«В любом случае, с людьми, грубо нарушающими данное слово никогда никто не хочет иметь дело. А что делать со странами? С государствами – без пяти минут родственниками?» – задает вопрос автор, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Мы, Россия и Белоруссия, решили не давать Украине электроэнергию и уголь. И через сутки Минск дал заднюю, начал снова поставлять энергию на Украину. И у меня возникает параллельный вопрос: чем же, все-таки, отличается блядство от проституции?

По отношению к Москве поведение Минска – блядство. По отношению к Киеву – проституция. И то и другое не есть хорошо, мягко говоря. А вообще, братья белорусы, спасибо вам за урок, за напоминание: у нас, у россиян, точно нет союзников. Есть временные попутчики и вечные интересы», – резюмировал Сладков.

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