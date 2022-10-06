Сладков рассказал об отсутствии работы инженерных войск

06.10.2022  00:20 (Мск), Донецк
Сергей Вредников.  
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Война, Дзен, Донбасс, Украина
Новости Украины

Инженерные войска продемонстрировали провальную работу, не предприняв ничего для замедления наступления ВСУ у Красного Лимана, хотя в российской армии существуют давно отработанные сценарии для подобных ситуаций.

Об этом в своем видеоблоге заявил российский военный корреспондент Александр Сладков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Инженерные войска продемонстрировали провальную работу, не предприняв ничего для замедления наступления ВСУ у Красного...

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«Кстати, у нас под Лиманом атаковали эти летучие отряды, которые прям пешком проходили. А че спираль МЗП не развернули? Малозаметные препятствия.

Если их грамотно развернуть, это такая проволока вьющаяся, ты из нее никогда не выберешься, ты не пройдешь вот так, обязательно застрянешь. А тебе еще нужно на ходу это делать, быстро, а еще техника идет.

Ребята, при мне в 1994 году танк, проезжающий по мосту через реку Ингури из Абхазии в Грузию, он запутался и упал с моста. Это серьёзно.

А Бруно, «Спираль Бруно», это же все копейки, по сравнению с человеческой жизнью и по сравнению с тем, какие мы города теряем. Поселки. А бьемся, между прочим, за города Авдеевка, Бахмут, Курахово, железнодорожные узлы и все остальное. Это мы обязательно заберем», –  заявил Сладков.

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