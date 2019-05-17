«Слава, с таким лицом тебе никто денег не даст» – эксперты о старте Вакарчука

17.05.2019, Москва, Владимир Гладков

Презентация политической партии украинского певца Святослава Вакарчука оказалась унылым зрелищем с избитой риторикой времён майдана 2004 года.

К такому мнению пришли эксперты в эфире телеканала «Россия-1», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Читаю украинские СМИ: «Новая партия!», «Новое лицо в политике!» – а что, он не был депутатом Верховной рады? Я напомню, человек избрался, просидел, не подав там ни одного законопроекта, два раза где-то проголосовав за что-то и ушёл, ему надоело – пойду дальше песни петь. И вот, человек идёт в парламент», – прокомментировал выдвижение Вакарчука историк и политолог Владимир Корнилов.

Экс-нардеп от Компартии Спиридон Килинкаров также припомнил певцу его политический дебют.

«Если вы говорите, что это – человек, который имеет активную жизненную позицию, хотел изменить страну, он получил мандат доверия, он стал депутатом парламента. Вы говорите, он пришёл, увидел там грязь и сказал: «Бе-бе-бе, ой, тут грязненько, я пойду в другое место». Так бери лопату и иди чисть. Чего ж ты не чистишь? Ты ж сказал, что готов пойти в большую политику! Он пришёл, два заседания отсидел, ушёл, и больше этого человека мы не видели. Всё, этот проект закончился. Теперь социология говорит о том, что у господина 0,9 процента», – заявил бывший депутат.

«Ну, это пока, старт дан сегодня», – вступились украинские эксперты.

«Вы этот ролик видели? Слава, «с таким лицом тебе никто денег не даст». Это называется, на самом деле, старт политического проекта», – отметил Килинкаров.

В свою очередь российский политолог Дмитрий Куликов обратил внимание на то, что в своей речи Вакарчук говорил точь-в-точь то же самое, что и в одном из последних заявлений беглый экс-президент Грузии Михаил Саакашвили.

«Между тем, что Вакарчук говорил и Саакашвили, не было никакой разницы. Кстати, если мы посмотрим, что они говорили в 2014 году, они говорили всё то же самое. Дословно! «Должны прийти новые, старая влада нам надоела, там воры сидят». Кстати, а в 2004-2005-м они что-то другое говорили? А каждый раз, когда дебилы выходили это всё поддерживать, оно как вообще?» – напомнил эксперт.

«Кстати, Вакарчуку можно задать вопрос, а почему он не выдвинулся в президенты? Потому что Пётр Алексеевич порешал вопросы. Персонально господин Порошенко порешал вопрос с господином Вакарчуком, а теперь он выдвигается. Кстати, теперь он полезный, потому что он может забрать больше у Зеленского, чем у Порошенко в этой ситуации», – добавил Куликов.

Как сообщал «ПолитНавигатор», Вакарчук представил первую пятерку своей партии, в которую вошли правосеки и русофобы.