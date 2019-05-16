Вакарчук напичкал свою партию правосеками и русофобами

16.05.2019, Киев, Максим Карпенко

Украинский певец Святослав Вакарчук представил свою политическую партию под названием «Голос» и первых пять членов своей команды, с которыми он намерен пройти в Верховную раду.

Возглавит предвыборный штаб Вакарчука бывшая замминистра экономики Украины Юлия Клименко. Среди них, как передает корреспондент «ПолитНавигатора», фигурируют также известные своей антироссийской позицией сторонники госпереворота и ярые националисты.

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Например, в пятерке Вакарчука бывший спикер запрещенной в РФ террористической группировки «Правый сектор» Андрей Шараскин, принимавший участие в боевых действиях на Донбассе, активистка Евромайдана, с юных лет участвовавшая в националистической организации «Пласт», экс-замглавы Одесской ОГА Содомия Бобровская, еще один член «Пласта», общественник Ярослав Юрчишин и другие.

В программе новой партии говорится о необходимости самоидентификации и объединения украинской нации в контексте «гибридной войны», возращении «оккупированных территорий», необратимость «европейского пути», цель на вступление в Евросоюз и НАТО.

«Во времена, когда Россия своими действиями подрывает нашу безопасность и создает экзистенциальную угрозу извне, старая политика ослабляет государство изнутри. Мы должны уничтожить внутреннего врага, и стать сильными перед лицом врага внешнего.

Именно это позволит Украине приблизиться к тому дню, когда вступление в ЕС и НАТО станут реальностью. И именно поэтому партия «Голос» идет на выборы в Верховную Раду», – заявил в своей презентационной речи лидер партии Святослав Вакарчук.

Ранее «ПолитНавигатор» писал, что Вакарчук рассматривался как возможный претендент на участие в президентской кампании, однако так и не заявил о своем выдвижении.

Украинский политолог Юрий Романенко заявил что певец будет пытаться реализовать свой проект и провести в Раду как можно больше депутатов в интересах пока еще действующего президента Петра Порошенко.

Отметим, что самого Вакарчука связывают не только с Петром Порошенко, которого он де-факто поддерживал на президентских выборах, но и с близким другом семьи Клинтон, украинским миллиардером и зятем экс-президента Леонида Кучмы Виктором Пинчуком – одним из финансовых доноров Демпартии США. В то же время на команду избранного президента Владимира Зеленского имеют виды американские республиканцы из окружения Дональда Трампа.