«След ФСБ – конспирология, Дугину убили наши» – Пономарев

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Главной целью теракта под Москвой, в результате которого погибла дочь русского философа-евразийца Александра Дугина, было посеять смятение среди российских элит на Рублёвке.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил бежавший на Украину экс-депутат Госдумы Илья Пономарев – единственный, кто голосовал в парламенте против воссоединения Крыма с Россией в 2014 году, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Как я понимаю, убить пытались обоих. Однако господь решил иначе», – сказал Пономарёв.

Тут же украинский радиоведущий выразил сожаление, что не удалось убить двоих.

«Я не уверен, считаю, что то, что сейчас происходит с Александром Дугиным, я не знаю, какое наказание было бы худшим – если бы он погиб или увидел гибель своей дочери?» – злорадствовал либерал.

В ответ ведущий спросил, может ли это быть операцией ФСБ, а «Национальная республиканская армия», которой Пономарёв приписывает ответственность за теракт – лишь сеть для выявления людей, которые хотят присоединиться к «движению сопротивления».

«Я информации доверяю на сто процентов, потому что это люди причастные к самому нападению, потому что я видел снимки, которые не могли бы быть сделаны иначе. Если вы считаете, что убийство Дугиной было сделано ФСБ, то я считаю, что это конспирология. И это ни о чём, мы можем для себя без конца выдумывать любую конспирологию», – ответил беглый депутат.

По его словам, убийство Дугиной стало демонстрацией для российских элит, что у них нет защиты от таких нападений.

«Это то, о чём сейчас говорят на Рублёвке, потому что она рядом с местом, где это произошло. Считаю, что это главное, что российские руководители, работники правительства, известные бизнесмены и так далее, они должны понять, что отсидеться не получится. Нужно брать сторону – или ты с Путиным, или ты против», – объяснил Пономарёв.