По тому, в какой тональности в российских медиа будут освещаться фигуры Зеленского, Буданова [признан террористом в РФ] и Залужного, можно будет определять стратегические планы Кремля.

Об этом на канале «КШДУ Media» заявил украинский профессор, доктор философских наук Сергей Ягодзинский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Как это ни парадоксально, Зеленский Российской Федерации максимально комфортный. Посмотрите – Залужный. Его позиция относительно мира или войны не определена. Он говорит – то военный путь, то договариваться, то снова военный. У него нет позиции. Позиция Буданова – мы видим, это человек, который умеет и знает, как воевать. И возникает вопрос, кому РФ бы отдала преимущество, даже из этих трёх? Зеленский – это единственный человек из этих трёх, который чётко заявляет, что надо останавливаться. Вопрос, выгодно ли это РФ, хотят ли они остановки? Потому что, если они хотят драки п полной войны, то им тогда Залужный максимально комфортный, тогда возможно и так», – противоречил сам себе укро-профессор.

«И мы увидим, мы по медийке из РФ, мы посмотрим тональность характеристик Зеленского, Буданова и Залужного. И мы тогда по этому увидим планы РФ. Вот так, попутно посмотрим, хотят ли они воевать дальше. Если они будут ставить на Зеленского, условно, то это означает, что РФ готовится к остановке войны, если на кого-то другого, значит, они хотят войны дальше», – рассуждал Ягодзинский.

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