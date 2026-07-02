Окружение террориста Буданова уже именует его «паном президентом»

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Экс-глава ГУР МО Украины, перемещённый на должность главы Зе-офиса – спит и видит себя во главе Украины.

Об этом в беседе с журналистом Виталием Диким заявила депутат ВР Анна Скороход, изгнанная из Зе-фракции, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Она считает, что Буданов ведет свою автономную игру, хотя ведущий не согласился, указав, что тот даже не может влиять на кадровую политику в своем аппарате.

«Он много в ГУР сделал вещей для своей будущей избирательной кампании. Даже те координационные центры и штабы по работе с военнопленными, семьями военнопленных и без вести пропавших – давайте согласимся, что нет необходимости в таком их количестве и везде. Но они есть и каждый день работают с семьями и каждый день несут определенный месседж. И в любой момент эти координационные штабы могут быть перевернуты в избирательные штабы. Это тоже не нужно забывать. То есть определенная работа проводилась и до сих пор под его контролем», – сказала укро-депутат.

Она признает, что перевод в офис Зеленского для Буданова было «плохое решение, но не совсем пагубное».