Окружение террориста Буданова уже именует его «паном президентом»

Игорь Шкапа.  
02.07.2026 16:33
  (Мск) , Киев
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Выборы, Дзен, Нацизм, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Сюжет дня, Украина


Экс-глава ГУР МО Украины, перемещённый на должность главы Зе-офиса – спит и видит себя во главе Украины.

Об этом в беседе с журналистом Виталием Диким заявила депутат ВР Анна Скороход, изгнанная из Зе-фракции, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Экс-глава ГУР МО Украины, перемещённый на должность главы Зе-офиса – спит и видит себя...

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Она считает, что Буданов ведет свою автономную игру, хотя ведущий не согласился, указав, что тот даже не может влиять на кадровую политику в своем аппарате.

«Он много в ГУР сделал вещей для своей будущей избирательной кампании. Даже те координационные центры и штабы по работе с военнопленными, семьями военнопленных и без вести пропавших – давайте согласимся, что нет необходимости в таком их количестве и везде. Но они есть и каждый день работают с семьями и каждый день несут определенный месседж.

И в любой момент эти координационные штабы могут быть перевернуты в избирательные штабы. Это тоже не нужно забывать. То есть определенная работа проводилась и до сих пор под его контролем», – сказала укро-депутат.

Она признает, что перевод в офис Зеленского для Буданова было «плохое решение, но не совсем пагубное».

«Я точно знаю, что близкое окружение называет его «пан президент». У каждого свои амбиции, у каждого свои, как говорится, жизненные цели», – добавила Скороход.

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English version :: Читать на английском Окружение террориста Буданова уже именует его «паном президентом»

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