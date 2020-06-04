Следком возбудил дело против Платошкина по серьезным статьям

04.06.2020

Следственным комитетом Российской Федерации возбуждено уголовное дело против ранее задержанного российского оппозиционера Николая Платошкина.

Об этом сообщается на сайте Следкома, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Следственным комитетом Российской Федерации возбуждено уголовное дело в отношении Николая Платошкина по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1.1 ст. 212 УК РФ (склонение или иное вовлечение лица к совершению массовых беспорядков), а также ст. 207.1 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан).

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление обстоятельств совершенных преступлений», – говорится в сообщении.

Ранее «ПолитНавигатор» рассказывал об обстоятельствах задержания Платошкина. Также мы приводили версии о закулисной подоплеке этого ареста арестом.