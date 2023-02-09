Следствие определило виновного в пожаре, на котором погибли строители трассы «Таврида»

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Виновницей пожара в бытовке строителей трассы «Таврида» в Севастополе следствие определило завхоза. Сгоревший модуль, под обломками которого нашли тела 8 строителей, принадлежит компании «ДСК» – субподрядчику компании «ВАД» на строительстве 8 этапа трассы «Таврида», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По информации регионального управления Следственного комитета РФ, обвинение по ч.3 ст.219 УК РФ – «нарушение требований пожарной безопасности лицом, на котором лежала обязанность по их соблюдению, если это повлекло по неосторожности смерть двух или более лиц» – предъявлено заведующей хозяйством участка строительно-производственного управления компании-подрядчика.

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«Следствие установило, что указанное должностное лицо несло персональную ответственность за обеспечение пожарной безопасности на участке, было обязано организовать обслуживание и надлежащее содержание в соответствии с правилами противопожарной защиты зданий и помещений вахтовых поселков, контролировать соблюдение подчиненными работниками инструкций по охране труда, производственной и трудовой дисциплин», – отметили в СК.

Опрос свидетелей, родственников погибших, работников и руководящего состава строительной организации продолжается. Назначены пожаротехническая, судебно-медицинская, молекулярно-генетическая экспертизы для получения всей необходимой информации и установления картины преступления и предшествующих событий.

Напомним, пожар в строительном городке произошёл в ночь на 2 февраля. Загорелся двухэтажный модуль, в котором проживали более 100 человек. По словам очевидцев, возгорание произошло из-за короткого замыкания в розетке. Огонь быстро распространился по всему зданию, собранному из термопанелей.

Строительный модуль отапливается кондиционерами, и сеть могла не выдержать нагрузки.

После того, как пожарные потушили огонь, под завалами нашли тела восьмерых рабочих, прибывших на строительство трассы «Таврида» из разных регионов России, большинство – из Краснодарского края.

Уголовное дело было возбуждено по факту причинения смерти по неосторожности двум или более лицам.