Следующей Украина потеряет Одессу, – предупреждение из США

11.04.2019, Киев, Максим Карпенко

Угроза потери контроля над Одессой и островом Змеиный является более критичной для Украины в настоящий момент, нежели действия России в акватории Азовского моря.

Об этом в интервью газете «День» заявил президент американского агентства Jamestown Foundation Глен Говард, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Что касается острова Змеиный, то это очень опасный проект для россиян, которые хотели бы расширить зоны добычи газа. К сожалению, Украина действительно находится в очень невыгодном положении в Азовском море. Но более актуальной угрозой для Украины является Одесса и остров Змеиный. Украина в настоящий момент должна найти способ, как защитить этот остров и предотвратить продвижение России к новым нефтяным и газовым месторождениям. Поэтому защита Одессы должна стать главным приоритетом», — заявил Говард.

Напомним, что после воссоединения Крыма с Россией под контроль РФ перешли буровые установки крымской компании «Черноморнефтегаз», с помощью которых ведется добыча с шельфа Черного моря.

Ранее украинская пресса сообщала, что Россия ведет добычу с помощью вышек «Черноморнефтегаза» буквально в 100 км от побережья Одессы.

Киев считает вышки и месторождения своей собственностью, однако их охраняют сторожевые корабли и ракетные катера Черноморского флота России, не подпускающие украинские плавсредства.

В одном из случаев украинский военный транспортный самолет был обстрелян над Черным морем во время попытки приблизиться к буровым установкам

Замначальника научно-исследовательского управления, офицер генштаба ВСУ Виктор Шидлюх заявлял, что Украина готовится к обороне острова Змеиный, поскольку Россия может захватить его.